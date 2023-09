Die Jury des Deutschen Buchpreises hat die sechs Finalisten für die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung ausgewählt. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt am Main bekanntgab, besteht die Shortlist aus diesen Romanen:

Vier der sechs Finalistinnen und Finalisten leben und arbeiten in Berlin. Die 37-jährige Anne Rabe studierte an der FU Berlin Germanistik und Theaterwissenschaft, anschließend Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Zwei ihrer Stücke wurden an der Schaubühne am Lehniner Platz aufgeführt. Sie ist Gründungsmitglied des PEN Berlin und lebt in der Hauptstadt.

Die gebürtige Deutsch-Ungarin Terezia Mora zog 1990 nach Berlin und studierte an der Humboldt-Universität Hungarologie und Theaterwissenschaft. Sie ist Gründungsmitglied des PEN Berlin und lebt in Prenzlauer Berg. 2018 wurde sie mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, der bedeutendsten Auszeichnung für deutschprachige Literatur.

Necati Öziri arbeitete ab 2013 als Dramaturgieassistent am Berliner Maxim-Gorki-Theater und gehörte bis 2017 der Dramaturgie des Hauses an. Anschließend wirkte er als Dramaturg beim Theatertreffen der Berliner Festspiele und war künstlerischer Leiter des Internationalen Forums.

Ulrike Sterblich wurde 1970 in West-Berlin geboren und wuchs in Neukölln auf. Ihre West-Berliner Kindheit beschreibt sie in ihrem 2012 erschienenen Buch "Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt". In Berlin und Amsterdam studierte sie Politikwissenschaft.