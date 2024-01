Wir landen in der Hochzeits-Suite eines Berliner Grand Hotels. Durch das breite Fenster sieht man den Fernsehturm und zu unserer Linken hört man an der Wand den Spiegel sprechen. Er erklärt, dass es neun Uhr morgens ist und hier gleich drei "Freundinnen" zum Hochzeits-Frühstück erwartet werden. Wobei Freundinnen vielleicht zu viel des Guten ist: sie waren lediglich beim Kennenlernen von Braut und Bräutigam vor etlichen Jahren beteiligt, doch seitdem haben sich alle Vier nicht mehr gesehen!

Bei diesen unfreiwilligen Freundinnen der Braut handelt es sich um die naive Hausfrau, knapp 60, immer einen Spruch parat und vom Berliner Urgestein Angelika Mann schön schnoddrig verkörpert. Dann ist da noch die Jüngste im Bunde, eine spießige Mutter (gespielt von Nini Stadlmann) eines neun Monate alten Babys, die seit fünf Jahren darauf wartet von ihrem Verlobten einen Antrag zu bekommen und Heike Jonca gibt eine zynische Ehefrau, die auf ihren Termin beim Scheidungsanwalt wartet, der für sie die "vorzeitige Haftentlassung" bedeutet.

Dieses ungleiche Trio trifft also auf die Braut (Charlotte Heinke) in spe. Diese ist allerdings wahnsinnig betrunken und erinnert sich nur noch vage an ihren Junggesellinnenabschied am Abend zuvor.

Sie war in zig Bars, hatte Sex und nun eine signierte CD von Howard Carpendale in der Handtasche, der im Hotelzimmer nebenan wohnt! Und dann ist auch noch der zukünftige Gatte verschwunden. Da liegen doch die Fakten auf der Hand: er muss abgehauen sein, weil sie ihn mit "Howie" betrogen hat! Und dass, obwohl sie ihren Dietrich liebt, aber fremdgehen sei nun mal "eine schlechte Angewohnheit" kommentiert sie trocken.