"Schön, dass ihr da seid. Ich habe Bock auf euch! Wir fangen mal an." So begrüßt Olli Schulz sein Berliner Publikum am Dienstag und allen ist klar: Das wird ein besonderer Abend.

"Der Zirkus kommt in die Stadt" – so hat Liedermacher und Songwriter Olli Schulz seine aktuelle kleine Clubtour genannt. Zum Abschlusskonzert im Festsaal Kreuzberg flogen nicht die Fetzen - aber Kissen. Von Magdalena Bienert

Im Publikum: Nur echte Olli-Schulz-Fans. Die exklusiven Tickets für das Konzert gab es nämlich nur für diejenigen, die das neue Album "Vom Rand der Zeit" frühzeitig vorbestellt hatten - inklusive der Eintrittskarte für diesen besonderen Abend, der in der Form nur noch in Hamburg stattgefunden hat. Schulz spielt viel vom neuen Album, seinem ersten, das auf Platz 1 der deutschen Charts geklettert ist, dazu ältere Hits wie "Spielerfrau" und "Als Musik noch richtig groß war".

Vor allem aber erzählt Schulz spektakuläre und unglaublich witzige Geschichten: von seinen Erlebnissen als Roadie, als Mitarbeiter in einem Callcenter und wie er einst Gitarrenlegende Eddie Van Halen mit seinem alten Auto zum Hotel fahren musste und dabei auch noch angeschnauzt wurde.

Olli Schulz bringt so immer wieder den ganzen Saal zum Lachen; seine Geschichten zwischen den Songs sind mindestens so lang wie die Songs selbst und werden vom Publikum auch genauso begeistert bejubelt. Seinen erfolgreichen Podcast "Fest und Flauschig" mit TV-Moderator Jan Böhmermann erwähnt Schulz nur am Rande - und tippt währenddessen ein paar Notizen ins Handy, die er mit Böhmermann demnächst besprechen will.