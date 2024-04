Der Lyriker Dinçer Güçyeter erzählt sie als autofiktionale Collage in blumiger, poetischer Sprache. In Briefen, Träumen, Gedichten, in fiktiven Reden der Mutter und Großmutter. Fatma wird als türkische Gastarbeiterin von ihrem Mann in den 1960er Jahren an den Niederrhein gebracht, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ihr Mann macht eine Kneipe auf, verschuldet sich, bringt kein Geld nach Hause. Fatma schuftet wie blöd, auf dem Feld, in der Fabrik, mehrere Schichten pro Tag. Der Sohn Dinçer will es seiner Mutter recht machen und auch ein fleißiger Arbeiter werden, doch er liebt nun mal die Literatur und das Theater. Als er ihr sagt, dass er in Köln bei einer Theaterinszenierung mitmacht, antwortet sie: "Du bist ein Arbeiterkind in Deutschland! Als ob es nicht schlimm genug wäre, dass du die ganze Zeit liest und schreibst. Ich werde es nicht zulassen, dass du dein Leben wegwirfst."

Unmöglich wäre es für Dinçer, der Mutter zu erzählen, dass er früher heimlich ihre Stöckelschuhe getragen hat. Seine queere Seite – die hat in der traditionellen Welt der Mutter keinen Platz. Hier kennen echte Männer keine Tränen und erst recht keinen Nagellack. Doch auf der Bühne ist das anders. Hakan Savaş Mican lässt die Briefe, die Dinçer an seine Mutter schreibt, und ihre fiktiven Repliken zu realen Dialogen werden: "Jedes Mal, wenn du weg warst, hab ich die Schuhe angezogen und bin durch die Wohnung gelaufen. Ich hab Musik gehört, hab darin getanzt. Deshalb haben sie so eine komische Form. Hast du das nie bemerkt?", fragt er.