Noch ist nicht sicher, was den schweren Verkehrsunfall mit vier Toten in Berlin-Mitte ausgelöst hat. Doch es wird weiter über Sinn und Unsinn von hochmotorisierten SUV gestritten. CDU und FDP fordern, den Unfall nicht zu instrumentalisieren.

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in Berlin ist eine Debatte über schwere, hochmotorisierte SUV entbrannt. Die Grünen und die Deutsche Umwelthilfe fordern, solche Fahrzeuge möglichst aus Innenstädten zu verbannen. Politiker von CDU und FDP sprachen sich am Montag vehement gegen eine "Instrumentalisierung" des Unfalls aus.