Zwei Verletzte nach Brand in Herzberger Asylbewerberunterkunft

Do 25.04.24 | 11:25 Uhr

In einer Asylbewerberunterkunft in Herzberg (Elbe-Elster) ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilten die Polizei und die Leitstelle Lausitz dem rbb auf Nachfrage mit.

Laut Polizei war der Brand kurz nach 8 Uhr in dem Zimmer eines Bewohners entdeckt worden. Das Feuer sei schnell gelöscht worden. Der Bewohner und ein Wachschützer seien allerdings verletzt worden, es bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Die restlichen etwa 40 Bewohner des Heims seien vor der Unterkunft betreut worden, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.