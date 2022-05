Die neue Autobahnbrücke, die Brandenburg mit Sachsen-Anhalt verbindet, wird direkt neben der bestehenden Bundesstraße 189 gebaut. Aktuell laufen an der Landesgrenze die sogenannten Pfahlbohrungen. Dabei wird untersucht, ob der Boden die künftigen Belastungen der Autobahnbrücke aushält. Im Sommer 2022 soll der Bau der Brückenfundamente und Pfeiler der sogenannten Strombrücke starten - also dem Brückenabschnitt, der direkt über die Elbe führt.

Bei Wittenberge in der Prignitz haben am Donnerstag die Bauarbeiten für die neue Elbebrücke der künftigen Autobahn 14 begonnen. Sie ist die längste Brücke der A14-Nordverlängerung zwischen Magdeburg und Schwerin.

Insgesamt wird die neue Autobahnbrücke gut 1,1 Kilometer lang sein. Der Bau hat bereits jetzt mit steigenden Kosten zu kämpfen, etwa beim Stahl und Beton. So gebe es aufgrund des Ukrainekrieges Preissteigerungen von über sieben Prozent, so Holger Behrmann von der Projekt- und Planungsgesellschaft Deges. Insgesamt soll die Brücke 170 Millionen Euro kosten.



2025 soll die Brücke und der dazugehörige A14-Abschnitt zwischen Wittenberge in Brandenburg und Seehausen in Sachsen-Anhalt für den Verkehr freigegeben werden.