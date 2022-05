In Berlin-Mitte ist am Mittwochabend eine Gedenkfahrt für verunglückte Radfahrer gestartet. Nach Angaben eines rbb-Reporters nehmen rund 300 Menschen teil. Sie fahren jene Orte ab, an denen in den vergangenen Monaten Radfahrer tödlich verunglückt sind. Die Route führt vom Roten Rathaus zur Frankfurter Allee und dann über Prenzlauer Berg zum Brandenburger Tor, wo die Abschlusskundgebung stattfindet.