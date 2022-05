Ein Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Berlin-Mitte einen E-Scooter-Fahrer angefahren. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Demnach ist der Fahrer anschließend geflüchtet.

Beim Abbiegen in die Schwedter Straße soll der der Autofahrer dem 32-jährigen Mann, der per E-Scooter in Richtung Mauerpark unterwegs war, die Vorfahrt genommen haben, hieß es weiter.

Der 32 Jahre alte E-Scooter-Fahrer prallte nach Angaben der Polizei gegen ein geparktes Auto und verletzte sich am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.