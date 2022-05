Für ein besseres Gefühl: Ab Windstärke acht fegt der Wind mit bis zu 70 Kilometern in der Stunde durchs Land. Zweige können dabei von den Bäumen brechen. Das Gehen im Freien ist spürbar erschwert. Ab Windstärke neun drohen dann bereits Schäden an Häusern durch herunterfallende Dachziegel.

Wechselhaft mit vielen Wolken, niedrigeren Temperaturen, einigen Schauern und viel Wind geht es in Berlin und Brandenburg in das für einige lange Wochenende. Spätestens ab Freitagnachmittag ziehen Wolken in der Region auf und bringen Schauer mit sich. Stürmische Böen können nach Schätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dabei Windstärke sieben bis acht erreichen. Im Norden von Brandenburg sei auch Windstärke neun möglich.

Man hätte sich schon fast an die zuverlässig warmen Temperaturen gewöhnen können. Aber was jetzt am langen Himmelfahrt-Wochenende auf die Region zukommt ist weniger angenehmn. Wenn auch normal im Mai.

Die 20-Grad-Marke wird in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende sicher nicht mehr erreicht werden. 15 Grad Celsius sind nach Schätzungen des DWD am Sonntag das, was in Teilen der Region noch möglich ist. Das hatte auch ARD-Wetterexperte Torsten Walter zu Beginn der Woche im Gespräch mit rbb|24 prognostiziert. Das sei zwar für viele sicherlich ungemütlich. Besonders außergewöhnlich sei die Wetterlage aber nicht.

Der Mai sei ein klassischer Übergangsmonat. Vor 130 Jahren seien zu dieser Zeit schon einmal Temperaturen von über 35 Grad aufgezeichnet worden. Vor etwas mehr als 40 Jahren, 1980, waren es in der Nacht zum 23. Mai drei Grad unter Null. Wer die erste Option bevorzugen sollte: Ende kommender Woche wird wieder eine sommerlichere Wetterlage erwartet, mit Temperaturen von bis zu 27 Grad.