Wetter in Berlin und Brandenburg - "Die 20-Grad-Marke werden wir ab Freitag nicht mehr erreichen"

Di 24.05.22 | 14:31 Uhr

Bild: imago images

Man hätte sich schon fast an die zuverlässig warmen Temperaturen gewöhnen können. Aber was jetzt am langen Himmelfahrt-Wochenende auf die Region zukommt ist weniger angenehmn. Wenn auch normal im Mai.



Wer sich am Herrentag an diesem Donnerstag nach draußen aufmacht, könnte wettertechnisch noch einmal Glück haben. Denn bis zu diesem Tag bleibt es den Meteorologen zufolge zwar unbeständig in Berlin und Brandenburg, aber doch eher trocken und mit Temperaturen über 20 Grad noch recht mild.

Doch im Prinzip wird es schon seit Montag "jeden Tag etwa ein Grad kühler", so der ARD-Wetterexperte Torsten Walter zu rbb|24. Und dieser Trend setzt sich langsam aber stetig fort - bis in den ungemütlichen Temperaturkeller, der am Wochenende selbst droht.



Immerhin sind keine Gewitter mehr gemeldet

Im Detail heißt das: Der Dienstag kann bei recht warmen 21 bis 24 Grad zwar Schauer bringen, diese lassen aber spätestens zum Abend hin überall nach. Gewitter hingegen sind weder für Brandenburg noch für Berlin gemeldet. In der Nacht hingegen sollen sich die Temperaturen schon auf um die zehn Grad abkühlen. Am Mittwoch bleibe es wahrscheinlich über weite Strecke trocken, sagt Meteorologe Walter weiter. Es werde einen Sonne-Wolken-Mix geben und vereinzelt seien schwache Regenschauer möglich.

Es wird zwar nicht richtig stürmisch, aber es kann starke Böen geben, die man als sehr unangenehm empfindet. Torsten Walter, ARD-Wetterexperte

Ab Donnerstag zieht dann der Wind an, es folgt unbeständigeres Wetter. "Es wird aber nicht verbreitet nass", so Walter. Der trockene Eindruck überwiege, so Walter. Bei 19 bis 22 Grad steht einer Herrentour unter freiem Himmel nicht viel im Wege. Ein Frotteehandtuch mitzunehmenm, um zwischendurch wahlweise Schweiß abwischen oder Regentropfen abrubbeln kann jedoch sicher nicht schaden. "Ab Freitag werden wir die 20-Grad-Marke dann nicht mehr erreichen", stellt Torsten Walter in Aussicht. Bei weiterhin wechselhaftem Wetter mit "einigen Regenschauern", werde es spürbar kühler. Die Temperaturen lägen dann schon nur noch bei 16 bis 19 Grad.

AP Starkregen möglich - Frühsommer könnte nach Gewitterpause mit 30 Grad einheizen Nach einem durchweg sonnigen Wochenende wird es zu Wochenbeginn in Teilen des Landes nass, punktuell kann es auch stark regnen. Doch die Verschnaufpause ist nur von kurzer Dauer, am Donnerstag könnte eine Hitzemarke geknackt werden.



Es wird ein kühles und windiges Wochenende

An den beiden Wochenendtagen gehen die Temperaturen Walter zufolge dann sogar noch weiter zurück. Bei Regenschauern und auch sonnigen Abschnitten. Während der Samstag noch 15 bis 18 Grad bringen kann, sind am Sonntag nur noch 14 bis 16 Grad möglich – bei jeweils deutlich aufgefrischtem Wind. Es werde zwar nicht richtig stürmisch, prognostiziert Walter, doch es könne schon "starke Böen geben, die man als sehr unangenehm empfindet". Besonders auffällig, so der Meteorologe, sei das Wetter allerdings nicht. Er verweist auf das Jahr 1980. Damals seien in der Nacht zum 23. Mai Minus drei Grad gemessen worden. Und Nachtfrost sei am kommenden Wochenende immerhin nicht zu erwarten. "Alles ist möglich im Mai – er ist ein Übergangsmonat", fasst Walter zusammen und beweist es auch gleich: Vor 130 Jahren, am 28. Mai 1892 habe man in Berlin-Dahlem stolze 35,5 Grad gemessen. "Das ist das andere Extrem".

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.05.2022, 11:30 Uhr