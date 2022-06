In Brandenburg war am Donnerstag in Rheinsberg erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen etwa drei Hektar Wald in Flammen. Die Polizei sprach von zwei bis drei Hektar. In Beelitz waren schon im Laufe des Tages einzelne Glutnester wieder aufgeflammt. Die Situation sei aber unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Am vergangenen Wochenende hatten zwei Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz (Kreis Potsdam-Mittelmark) südlich von Berlin für große Gefahr gesorgt. Hunderte Feuerwehrleute, unterstützt von Soldaten der Bundeswehr, waren im Einsatz. Jeweils etwa 200 Hektar standen in Flammen. Feuerwehrleute beobachten weiterhin die Entwicklung vor Ort.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.06.2022, 6 Uhr