Am Wochenende hält das erste Mal in diesem Jahr eine Hitzewelle Einzug in Berlin und Brandenburg . Der Deutsche Wetterdienst warnt amtlich vor starker Hitze: Am Samstag werden Temperaturen bis zu 34 Grad erreicht. Am Sonntag soll es mit bis zu 37 Grad sogar noch etwas wärmer werden, bevor am späten Nachmittag Schauer, Gewitter und stürmische Böen aufziehen. rbb|24 hat Tipps gesammelt, welche Maßnahmen auch 2022 trotz Klimawandel und Energiesparmodus noch für Abkühlung sorgen könnten.

Der Klassiker unter den Abkühlungstipps ist natürlich der Sprung in kühlende Gewässer. Die Freibadsaison ist bereits in vollem Gange, die Berliner Bäderbetriebe rechnen mit einem großen Ansturm am Wochenende. Daher rät Sprecher Matthias Oloew dazu, Tickets bereits online zu erwerben. Anders als sonst üblich gibt es wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nämlich eine Obergrenze beim Einlass in die Strand- und Freibäder. "Das heißt: Ist ein Bad voll, also ausverkauft, gibt es auch keine Karten an den Kassen mehr", sagte Oloew der Deutschen Presse-Agentur.

Wer also keinen Platz mehr am Pool findet, weicht möglicherweise auf einen der vielen Badeseen in Berlin und Brandenburg aus. Aber auch hier gilt Vorsicht: Der Saugwurm könnte den Badespaß trüben. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) warnte am Donnerstag vor den Tieren, die Hautentzündungen verursachen können. Empfohlen wird, Ufer mit vielen Wasserpflanzen zu meiden. Kinder sollten nicht länger im flachen Wasser stehen, nasse Badebekleidung ausziehen, wasserfeste Sonnencreme verwenden und sich nach dem Baden kräftig abtrocknen. Wer auf Nummer sicher gehen will, trägt am besten einen Ganzkörpertaucheranzug oder studiert die Karten mit Angaben zur Wasserqualität für Berliner Seen [badestellen.berlin.de] und Brandenburger Gewässer [badestellen.brandenburg.de].