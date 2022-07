Auch Fledermäusen macht die aktuelle Hitze zu schaffen. Das teilte der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) am Dienstag mit. Für Jungtiere kann sie demnach sogar lebensbedrohlich sein.

In den warmen Quartieren, in denen die kleinen Fledermäuse aufwachsen, etwa unter dunklen Dachziegeln, Brettern und Verkleidungen, könne es an Hitzetagen bei starker Sonneneinstrahlung unerträglich heiß werden. Bei Temperaturen zwischen 40 und 60 Grad oder sogar darüber versuchten die Jungtiere, an kühlere Orte zu flüchten - und fielen dabei oft herunter, teilte der Nabu weiter mit.