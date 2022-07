Berliner Polizist fährt mit Streifenwagen Radfahrer an

Wegen einer mutmaßlichen Beleidigung hat ein Polizist in Berlin-Mitte einen Fahrradfahrer verfolgt und möglicherweise absichtlich angefahren. Der Beamte hatte am Donnerstag zusammen mit einem Kollegen einen anderen Fahrradfahrer auf der Budapester Straße kontrolliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.