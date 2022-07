Mario Berlin Donnerstag, 14.07.2022 | 10:20 Uhr

Und darauf ist man auch noch Stolz, andere Städte haben mittlerweile erkannt welche Nebenwirkungen der Tourismus hat, siehe Amsterdam aber in Berlin will man höher schneller weiter. Dabei ist diese Stadt nichts besonderes mehr, der alte Flair von Ost und West ist weg. Es ist eine Großstadt wie jede andere nur das hier keine Law and Order Politik existiert sondern jeder kann man was er will und es gibt keine Konsequenzen.