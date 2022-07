Das sogenannte Masernschutzgesetz tritt am 1. August uneingeschränkt in Kraft. Kinder und Personal in Schulen und Kitas, Menschen in Flüchtlingsunterkünften und das Personal in Arztpraxen und Krankenhäusern müssen dann nicht nur - wie seit dem 1. März 2022 - geimpft sein, sondern diese Impfung auch nachweisen.

Der Bundestag hatte die Masern-Impfpflicht 2019 beschlossen. Seit 1. März 2020 greift sie für neu aufgenommene und mindestens ein Jahr alte Kinder in Kitas und Schulen. In einer zweiten Stufe müssen ab August auch für die Kinder Impfnachweise vorgelegt werden, die am 1. März 2020 schon in den Einrichtungen waren.



Genauso gilt das für alle Beschäftigte, die nach 1970 geboren wurden in diesen Einrichtungen und auch in medizinischen Einrichtungen also in Arztpraxen, Krankenhäusern oder bei ambulanten Pflegediensten. Für die, die bereits vor dem 1. März 2020 in der Praxis beschäftigt waren, galt bisher noch eine Übergangsfrist für den Nachweis einer Masern-Impfung.

Für Beschäftigte in Pflegeheimen und stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe empfiehlt die Ständige Impfkommission laut Bundesgesundheitsministerium eine zweimalige Masern-Impfung [masernschutz.de].