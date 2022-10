Zahlen der Polizei - Die meisten illegalen Autorennen in Berlin gibt es auf der A100

Sa 15.10.22 | 08:16 Uhr

dpa/Rolf Kremming Audio: rbb 88.8 | 15.10.2022 | Raphael Knop | Bild: dpa/Rolf Kremming

Sie haben schon einige Menschenleben gekostet und viele andere gefährdet: illegale Autorennen. Zahlen der Berliner Polizei zeigen, wo dieses Phänomen am häufigsten in der Stadt beobachtet wird. Eine Straße in der City West sticht dabei hervor.



Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr besonders häufig auf der Stadtautobahn A100 illegale Autorennen festgestellt. Hier gab es im Jahr 2021 insgesamt 39 solcher Delikte, wie die Polizei dem rbb mitteilte. Noch vor der A113 (14 Fälle) und der A115 (Avus, zehn Fälle) liegt in dieser Polizeistatistik der Kurfürstendamm mit 15 registrieren illegalen Autorennen. Unter diesem Delikt werden nicht nur Rennen zwischen mehreren Autofahrern verstanden – auch wer alleine ohne Rivalen Tempolimits deutlich überschreitet, wird diesem Täterkreis zugerechnet. Daneben gab es besonders häufig auf der Straße des 17. Juni und der Landsberger Allee (jeweils acht Fälle) sowie auf der Frankfurter Allee und der Müllerstraße (jeweils sieben Fälle) illegale Autorennen.

Hier registriert die Polizei die meisten illegalen Autorennen in Berlin

| Bild: rbb

Viele Tatwagen sind Mietwagen

Grundsätzlich hat sich im vergangenen Jahr in Berlin der Trend fortgesetzt, dass immer häufiger solche Raser festgestellt werden. Im Jahr 2021 wurden 799 Verfahren bei der Berliner Amtsanwaltschaft wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen eingeleitet. Im Vorjahr waren es 750 (2019: 362). Die deutliche Zunahme an illegalen Autorennen liegt unter anderem auch an den verstärkten Kontrollmaßnahmen, wie die Berliner Polizei betont.



Der weit überwiegende Teil der dabei genutzten Fahrzeuge sind Mietwagen, wie der ermittelnde Staatsanwalt Andreas Winkelmann dem rbb sagte. rbb-Recherchen hatten auch ergeben, dass 40 Autovermieter in Berlin, die allesamt PS-starke Wagen im Angebot haben, in Zusammenhang mit Organisierter Clan-Kriminalität stehen.

500 Geldstrafen verhängt