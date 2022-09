Wollsocken und Tee - oder Sonnencreme und Aperol? Das lange erste Oktober-Wochenende startet herbstlich-nass, doch ab Montag ändert sich die Lage: Bis auf zu 20 Grad können die Temperaturen ab Mitte kommender Woche klettern.

Die Tage werden kürzer, die Nächte spürbar kälter, die Blätter an den Bäumen verfärben sich. Um es kurz zu machen: Der Herbst ist da. Herbstlich windig und regnerisch präsentiert sich auch das kommende Wochenende. Doch ab Montag zeigt sich die Jahreszeit von ihrer angenehmen Seite.



Am langen Wochenende lädt das Wetter in Berlin und Brandenburg zunächst eher zum Daheimbleiben ein. Laut Joachim Pütz vom ARD-Wetterkompetenzzentrum erwartet die Region ungemütliches und windiges Schauerwetter. Mit dabei sind auch Ausläufer von Islandtief Walburga, die es auch stürmischer machen könne.

Am Samstag verdichtet sich die Bewölkung immer mehr, ab dem späteren Vormittag kann es dann zu Regen kommen mit dem Übergang in Schauerwetter am Abend. Als Höchstwerte erwartet werden 12 Grad am Oberuckersee, bis 14 Grad in Perleberg, in Berlin um 13 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind, abends sind dann in Schauernähe auch stürmische Böen möglich.

Am Sonntag setzt sich dieser Trend fort, es bleibt dann wechselhaft mit Schauern und bis 17 Grad.