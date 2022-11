Nach Transport-Problemen - Weihnachtsbaum vor der Berliner Gedächtniskirche eingetroffen

Mi 09.11.22 | 07:55 Uhr

Bild: NonStopNews

Mal war der Baum zu groß, mal zu klein - in diesem Jahr war die Tanne für den beliebten Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am Ku'damm zu hoch für Transport. Nun konnte die "Pannen-Tanne" doch an ihren Aufstelltort transportiert werden.

Die Weihnachtstanne für den Breitscheidplatz ist nach rbb-Informationen in der Nacht zu Mittwoch vor der Gedächtniskirche eingetroffen. Der Transport war zunächst in der Nacht zum Dienstag gescheitert. Schuldig an der Panne waren wohl eine falsche Einschätzung seiner Größe und ein zu niedriger Autobahntunnel. Dank eines Korsetts konnte der Baum nun auf den Breitscheidplatz transportiert werden, wo er im Laufe des Tages aufgestellt werden soll.

Knapp ein Meter zu hoch für der Britzer Tunnel

Ursprünglich sollte der Transport in der Nacht zu Dienstag um 3.00 Uhr starten, gegen 10.00 Uhr am Dienstagvormittag sollte der Baum aufgestellt werden, als einer der "Höhepunkte" der beginnenden Adventszeit. Polizisten, die den Tieflader samt liegender Tanne genauer untersuchten, stellten aber fest, dass die Höhe 5,20 Meter statt der angemeldete 4,30 Meter betrug, wie ein Polizeisprecher erklärte. "Damit war der Transport zu hoch für den Tunnel Britz." Durch diesen langen Tunnel führt die Autobahn aus Brandenburg nach Berlin, unter Neukölln hindurch bis ans westliche Ende des Ku'damms. Praktisch für die Strecke von Köpenick zur Gedächtniskirche - aber in diesem Fall leider untauglich.

Die Pannen-Tanne Historie

Gespendet wurde der Baum in diesem Jahr von einer Familie aus Köpenick im Südosten Berlins nahe der Landesgrenze zu Brandenburg. Es handelte sich um eine 22 Meter hohe Kolorado-Tanne, die laut den Veranstaltern des Weihnachtsmarktes fast 30 Jahre im Garten der Familie wuchs. Die Veranstalter suchten den Baum aus den Bewerbungen aus und beauftragte eine Firma mit dem Transport. Schon früher sorgten Weihnachtsbäume in Berlin für Spott. Im Jahr 2000 war eine Fichte aus Bayern an der Gedächtniskirche zwar 28 Meter hoch, hatte aber so spärliche, dünne Äste, dass sie ausgetauscht wurde. Es gab Vergleiche mit dem Waldschadensbericht des Senats, eine Passantin sagte: "Das kann nur als bayerische Provokation gewertet werden." Die Fichte wurde an Elefanten im Zoo verfüttert.

Die Pannen-Tannen vom Breitscheidplatz

Bild: dpa/W.Kumm Im November 2022 wird der Tannentransporter für den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz von der Polizei aufgehalten. Transporter samt Baum ist zu groß für die Tunnel, die er auf dem Weg zum Breitscheidplatz durchqueren müsste, teilte die Polizei mit. Die Bäume können stets nur nachts transportiert werden, um mit dem überlangen Transporter den Berufsverkehr nicht zu behindern.

Bild: dpa/W.Kumm Die Bäume können seit zehn Jahren von Menschen aus der Region gespendet werden. In diesem Jahr kommt der Baum aus der Nähe von Schönefeld. Jeder, der ein Konifer- oder Tannengewächs im Garten loswerden möchte, das mindestens 18 Meter hoch und schön im Wuchs ist, kann sich bewerben. Absägen und transportieren, organisiert der Schaustellerverband - wenn alles gut geht.

Bild: DAVIDS/Sven Darmer Auch 2020 gab es Probleme beim Baum-Transport. Ein Falschfahrer verhinderte, dass der 18 Meter hohe Mammutbaum zum geplanten Zeitpunkt von Neuenhagen (Märkisch-Oderland) Richtung City West aufbrechen konnte. Die Überführung glückte dann erst wenige Tage später. Nach dem Ende des Weihnachtsmarktes werden die Bäume übrigens im Zoo an die Elefanten verfüttert.

Bild: dpa/L.Vecoli Es sind nicht die ersten Tannen-Pannen auf dem Weihnachtsmarkt. Im Milleniumsjahr 2000 empörte eine nur spärlich grüne Rotfichte aus dem bayerischen Frankenwald - genannt "Bayerische Hungerharke" - die Berliner derart, dass der Baum kurzerhand durch eine Spandauer Fichte ersetzt wurde.

Bild: B.Settnik Der Sauerländer Baum im Jahr 2003 machte auf viele Berliner einen lädierten Eindruck. Die so genannte "Krüppeltanne" wurde deshalb kurzerhand gegen einen stattlicheren Baum ausgetauscht. Doch auch dem neuen Baum sollte keine ruhige Weihnachtszeit beschert sein: Aus Wut über die Kirchenpolitik kappten zwei Männer des Nachts die Spitze des Tannenbaums.

Bild: dpa/T.Brakemeier 2010 lösten erstmalig Plastikbäume in Kegeloptik den echten Baum ab - für viele der traurige Höhepunkt der Tannenpannen vom Breitscheidplatz. In den Vorjahren gab es einfach zu viele zerzauste Bäume, weshalb die Veranstalter zu einer radikalen Änderung übergingen.

Bild: dpa/T.Vogler Im Jahr 2011 gab es wieder keinen Nadelbaum auf dem Breitscheidplatz, sondern einen aus Schrott. Die Idee zu dem Kunstwerk mit dem Namen "Traffic Tree" hatte der Objekt-Künstler Thomas Plattner. Sein Baum sollte bei der "Wegwerfgesellschaft" Reue auslösen.

Bild: imago/Hohlfeld 2012 sollte es dann endlich wieder einen echten Baum geben – dies aber nicht ohne Problem: Als für die Halterung des Baumes ein Loch gegraben werden sollte, ging dies nicht, weil im Bauplan nicht verzeichnete Rohre auftauchten. Die Rohre gehörten zu einer City-Toilette, weshalb an einer anderen Stelle erneut ein Loch gegraben werden musste. Seit 2012 wird der Tannenbaum nicht mehr importiert, sondern von Menschen aus der Region gespendet. Der Schaustellerverband castet jedes Jahr den schönsten. Play Pause Fullscreen















Sendung: Radioeins, 09.11.2022, 07:10 Uhr