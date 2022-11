Knut Berlin Dienstag, 08.11.2022 | 09:46 Uhr

Also Nina, ich sehe das ja auch so wie du, aber warum musst du denn gleich so gemein sein zu Paula und sie gleich so anmeckern, wir könnten doch auch freundlich sein zu einander, das wär doch viel netter, also finde ich halt. Weihnachtsbäume finde ich auch schöner als Stäbchen mit Wolle. Schon eine ganz gute Idee, aber kriegt man in der Größe so wahrscheinlich nicht gebastelt. Aber besser wärs die Wurzeln am Baum dranzulassen, damit er wieder eingepflanzt werden kann, dann muss er nicht sterben.