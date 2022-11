Entscheidung über Wiederholungswahl in Berlin erwartet

Am Mittwoch will das Verfassungsgericht des Landes bekanntgeben, ob die Wahl zum Abgeordnetenhaus in den kommenden 90 Tagen wiederholt werden muss. Die Berliner Entscheidung muss aber noch nicht die letzte sein.



