Steffen Berlin Donnerstag, 24.11.2022 | 19:24 Uhr

In dieser Frage treffen mehrere Rechte und Pflichten aufeinander. Grundsätzlich hat ein Arbeitnehmer dann seine vereinbarte Arbeit zu leisten, wenn er dazu in der Lage ist. Das gilt sogar dann, wenn er vom Arzt eine AU-Bescheinigung erhalten hat, wobei dort die Beweislage beim Arbeitgeber liegt und in der Praxis faktisch nicht geführt werden kann. Ist der Erkrankte jedoch infektiös, steht dem Arbeitsgebot das Recht der restlichen Arbeitnehmer entgegen, nicht mutwillig infiziert zu werden. Der Arbeitgeber hat entsprechend die Pflicht, seine Belegschaft zu schützen und infektiöse Leute nach Hause zu schicken. Tut er das absichtlich nicht, weil er seinen Profit oben anstellt, käme sogar Schadenersatz in Frage. Deshalb gilt im Grunde die einfache Regel, wer krank ist, bleibt zu Hause, um sich und vor allem andere zu schützen. Das galt schon vor Corona, gewinnt aber jetzt an Bedeutung. Niemandem ist geholfen, wenn sich jemand krank zur Arbeit schleppt.