Tatverdächtiger nach Messerstecherei in Berlin-Schöneberg festgenommen

Ein 33-Jähriger, der am 2. Oktober in Berlin-Schöneberg einen 35-Jährigen niedergestochen haben soll, ist am Montag festgenommen worden. Den Angaben der Polizei zufolge reiste er von Istanbul mit dem Flugzeug nach Berlin ein.

So habe der schon erwirkte Haftbefehl gegen ihn bei seiner Einreise direkt vollstreckt werden können. Er sitze nun in Untersuchungshaft.