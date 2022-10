Nach einem Streit auf offener Straße im Berliner Bezirk Schöneberg ist ein 35 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde das Opfer am Samstagnachmittag auf der Zietenstraße von einem noch unbekannten Täter niedergestochen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 35-Jährige sofort in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Doch am Sonntag starb der Mann an den Folgen seiner massiven inneren Verletzungen.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Laut Berliner Polizei bestehe der Verdacht, dass das Opfer den Täter kannte. Der noch unbekannte Täter ist nach der Auseinandersetzung am Samstag gegen 14:30 Uhr in Richtung Bülowstraße geflohen, möglicherweise mit einem E-Scooter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.