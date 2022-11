Album-Release-Party in Berlin - Tourbus von Tokio Hotel in Prenzlauer Berg gestohlen

Di 22.11.22 | 15:17 Uhr

Bild: dpa/Gerald Matzka

Ein Tourtransporter der Band Tokio Hotel ist in der Nacht zu Samstag in Berlin gestohlen worden. Das vollbeladene Fahrzeug wurde am Tag der Veröffentlichung des aktuellen Tokio-Hotel-Albums "2001" geklaut, wie die Bandmitglieder Bill und Tom Kaulitz auf Instagram erklärten.

dpa/M.Cinquetti Konzertkritik | Phoenix in Berlin - Die Kraft des Kollektivs Phoenix sind seit vielen Jahren die erfolgreichste Indie-Band Frankreichs. Und dabei sind sie die Freunde geblieben, die sie als Teenager schon waren. Am Sonntag spielten sie ein exklusives Deutschlandkonzert in der Columbiahalle. Von Hendrik Schröder

Party trotz Diebstahl

Die Berliner Polizei bestätigte rbb|24 am Dienstag, dass am Samstag um 2:30 Uhr eine entsprechende Anzeige wegen Diebstahls erstattet wurde. In dem Transporter, einem weißen Peugeot Boxer, hat sich laut einer Polizeisprecherin Studio- und Bühnentechnik befunden. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs, das sich zuletzt in einer Straße in Prenzlauer Berg befunden habe, gebe es bisher keine. Die Polizeidirektion 1 ermittele derzeit wegen schweren Fahrzeugdiebstahls.

Die vier Musiker hatten zur Veröffentlichung ihres neuen Albums eine Party in Berlin veranstaltet. "Ausgerechnet an unserem Album-Release-Tag (...) ist unser Truck gestohlen worden", schrieben die Brüder Tom und Bill Kaulitz auf Instagram. Mit dem Fahrzeug seien alle Instrumente der Band verschwunden. "Viel schlimmer noch als der Geldverlust ist natürlich der emotionale Verlust von all diesen Sachen. All unsere Laptops und all unsere Sachen", berichten die beiden. Die Band sagte die Party trotz des Vorfalls nicht ab. Wie aus weiteren Instagram-Beiträgen hervorgeht, wurde zu der Show von Tokio Hotel ausgelassen gefeiert. Bill Kaulitz erklärte auf der Onlineplattform hinterher, die Band habe "die tollste Release-Party aller Zeiten" gefeiert.