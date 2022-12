Mehr als 900 Menschen sind am Sonntag in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) in Nikolauskostümen durch den Ort gelaufen. Anlass war der örtliche Nikolaus-Kostümlauf. Er wurde in diesem Jahr zum 14. Mal gerannt. Auch in Köln und im Landkreis Augsburg sehen sie jährlich rot. Die Organisatoren in Michendorf aber sagten dem rbb, dies sei der größte Nikolaus-Kostümlauf Deutschlands.