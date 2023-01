Diebe brechen durch Loch in Wand in Juweliergeschäft ein

Unbekannte sind in Berlin-Charlottenburg in ein Juweliergeschäft eingebrochen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkte ein Zeuge am Sonntag gegen 15:45 Uhr im Treppenhaus eines Geschäftes am Kurfürstendamm ein Loch in der Wand, das zu den Verkaufsräumen des Juweliers führte. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter durch das Loch in die Innenräume und entkamen mit Beute in Form von Geld und Schmuck.

Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zur Eingrenzung der Tatzeit hat das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.