Ein neues IT-Servicezentrum in Brandenburg will künftig Verwaltungen und Unternehmen beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) unterstützen.

Die Einrichtung wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam aufgebaut. Es ist eines von vier KI-Servicezentren in Deutschland, die die Forschung vorantreiben und den Transfer in die Praxis fördern sollen.