Falk von Moers, von der "Siedlergemeinschaft Eichkamp" am Dreieck Funkturm, ist erleichtert. Direkt vor seiner Haustür an der Avus-Tribüne sollten ursprünglich acht Meter hohe Schallschutzwände und eine Autobahnausfahrt entstehen. Tausende Fahrzeuge sollten vor seinem Haus direkt durch den Kiez geleitet werden. Stunde um Stunde. Tag für Tag. Eigentlich. Das Vorhaben ist nun gekippt.

Es seien viele Diskussionen mit den Autobahnplanern gewesen, sagt von Moers. Das Ergebnis stimme ihn nun aber zufrieden. "Es ist wunderbar, dass die geplante Ausfahrt von der Avus an dieser Stelle nicht kommen wird. 45.000 Fahrzeuge hätten ansonsten den Weg durch das Siedlungsgebiet genommen. Jetzt fahren sie weiter nördlich ab und kommen so auf den Messedamm und die Masurenallee. Da wohnen deutlich weniger Menschen."

Die mit dem Umbau des Autobahndreiecks beauftragte Planungsgesellschaft Deges hat die neue Anschlussstelle Messedamm weiter in Richtung Norden verschoben - und damit hinter die Siedlung Eichkamp, in der von Moers wohnt.

Ein Teilerfolg für die Anwohner, denn nicht mit jeder Forderung konnten sie sich in den Vorgesprächen durchsetzen: So werden etwa die Zu- und Ausfahrten Halensee ersatzlos gestrichen, wie fünf weitere Anschlüsse.

Die Anwohner hingegen fürchten, dass es an den nun verbleibenden Ein- und Ausfahrten, vor allem an der Knobelsdorffstraße, zu noch mehr Verkehr und damit erst recht zu langen Staus kommen könnte. Das Berliner Abgeordnetenhaus teilte zuletzt die Sorge und hatte im August vergangenen Jahres deswegen mit einem Mehrheitsbeschluss auf den Erhalt der Anschlussstelle Halensee gedrängt. Die zuständige Senatsverkehrsverwaltung hatte da aber bereits erklärt, dass die "Forderungen nach einer zusätzlichen Ein- und Ausfahrt Halensee nicht weiterverfolgt werden sollten".

Nun werden die Anwohner das Thema im Planfeststellungsverfahren wohl mit juristischer Unterstützung nochmals auf den Tisch bringen. Ob es aber tatsächlich noch Veränderungen an der Bauplanung geben wird, wird sich erst in den kommenden Monaten entscheiden. Die Zeit allerdings drängt. Vor allem die Brücken am Dreieck Funkturm sind nach rund 55 Jahren unter Volllast an ihre Grenzen gekommen.

"Wir müssen dringend etwas tun", warnt Deges-Bereichsleiter Irngärtinger deshalb. Ihm sei bewusst, dass ein Autobahnbau mitten in der Innenstadt immer kompliziert sei. Ohne Interessenausgleich ginge das nicht. Die Deges aber habe ihre Hausaufgaben gemacht. Man habe etwa sichergestellt, dass während der Bauzeit immer die gleiche Zahl an Fahrspuren zu Verfügung stünde, um die Erreichbarkeit Berlins über die Autobahn zu sichern.

Und man werde mit dem Neubau auch den Lärmschutz für viele Anwohner in den benachbarten Kiezen deutlich verbessern. "Für die Menschen in der Eichkamp-Siedlung und für die Bürgerinnen und Bürger in der Dernburgstraße wird sich die gefühlte Lärmbelastung halbieren."