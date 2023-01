Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Berlin-Kreuzberg ist ein 28-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gerieten die Männer am Dienstagabend am U-Bahnhof Kottbusser Tor in einen Streit. Der 28-Jährige soll einem 36 Jahre alten Mann zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe der 36-Jährige ein Küchenmesser gezogen und seinem Gegenüber damit in die Schulter gestochen.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.