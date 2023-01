Der in Berlin-Spandau gesichtete Wolf soll nun doch kein Wolf gewesen sein: Nach neuen Angaben der Berliner Senatsumweltverwaltung vom Sonntagmittag handelt es sich lediglich um einen wolfsähnlichen Hund.



Die Polizei hatte am Morgen mitgeteilt, mehrere Menschen hätten sich am Samstag und Sonntag gemeldet und gesagt, dass sie in Berlin-Spandau mutmaßlich einen Wolf beobachtet hätten. Auch Kollegen hätten das Tier gesichtet und Fotos sowie Videos gemacht, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.