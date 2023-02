Rund zwei Monate nach dem Platzen des Großaquariums Aquadom in einem Hotel in Berlin-Mitte stehen die Aufräumarbeiten vor dem Abschluss. Wie ein Sprecher des Gebäude-Eigentümers mitteilte, wird die dortige Lobby in den nächsten Tagen freigeräumt. Zurzeit würden die letzten großen Bruckstücke zerschnitten und per Lkw in eine Lagerhalle nach Brandenburg gebracht. Dort werde weiter zur Unglücksursache ermittelt.