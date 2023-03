Chris Köpenick Dienstag, 21.03.2023 | 11:18 Uhr

Ganz tolle Nummer, wo sollen die alle langfahren? Rudolf-Rühl-Allee herrscht jetzt schon Ausnahmezustand, Karlshorst ist auch schon vöiilg überlastet und Friedrichshagen ist abgesehen von dem riesen Umweg auch schon am Limit. Und clevererweise ist die Hämmerlingstraße auch zu.. Ganz großes Kino, so wird ein kompletter Bezirk lahmgelegt und Anwohner und Pendler schauen wiedermal in die Röhre.. Hätte man diese Nummer nicht wenigstens in die Osterferien legen können? An Dummheit und Fehlplanung wirklich nicht zu toppen.