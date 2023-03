Do 16.03.23 | 12:09 Uhr

Ab 2027 sollen auch Regionalbahnen am derzeitigen S-Bahnhof Köpenick halten. Die umfänglichen Bauarbeiten dafür beginnen am Freitag. Dafür wird der S-Bahnverkehr immer wieder einseitig oder total gesperrt.

Der S-Bahnhof Berlin-Köpenick wird in den nächsten Jahren zu einem Regionalbahnhof umgebaut. Dafür werde der Bahnhof "in den nächsten Jahren erweitert und modernisiert", teilte die Bahn am Donnerstag mit. 2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Baustart für die vorbereitenden Arbeiten ist Freitag, der 17. März 2023.