Aktuelles zu den Regionalbahnlinien RB10 und RB14

Wegen kurzfristiger Krankmeldungen kommt es zu Zugausfällen zwischen Berlin Südkreuz und Nauen in beiden Richtungen am Samstag den 25.03. und Sonntag den 26.03.2023. Folgende Züge sind am Samstag den 25. März betroffen: RB18618 Berlin Südkreuz ab 14:42 Uhr nach Nauen RB18624 Berlin Südkreuz ab 17:40 Uhr nach Nauen RB18630 Berlin Südkreuz ab 20:42 Uhr nach Nauen RB18623 Nauen ab 16:18 Uhr nach Berlin Südkreuz RB18629 Nauen ab 19:18 Uhr nach Berlin Südkreuz RB18537 Nauen ab 22:38 Uhr nach Berlin Südkreuz Folgende Züge sind am Sonntag den 26. März betroffen: RB18518 Berlin Südkreuz ab 14:03 Uhr nach Nauen RB18522 Berlin Südkreuz ab 16:03 Uhr nach Nauen RB18526 Berlin Südkreuz ab 18:03 Uhr nach Nauen RB18530 Berlin Südkreuz ab 20:03 Uhr nach Nauen RB18534 Berlin Südkreuz ab 22:03 Uhr nach Nauen RB18521 Nauen ab 15:08 Uhr nach Berlin Südkreuz RB18525 Nauen ab 17:08 Uhr nach Berlin Südkreuz RB18529 Nauen ab 19:08 Uhr nach Berlin Südkreuz RB18533 Nauen ab 21:08 Uhr nach Berlin Südkreuz RB18537 Nauen ab 22:38 Uhr nach Berlin Südkreuz Nutzen Sie bitte als Ersatz die Züge der RB10 und RE2.