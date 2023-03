In Reinickendorf hat am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr ein 61-jähriger Mann eine Handgranate vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Pankower Allee gezündet. Durch die Explosion wurden zwei Frauen im Alter von 42 und 48 Jahren sowie ein ebenfalls 61-jähriger Mann verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend soll der Tatverdächtige auf die 42-Jährige und den 61-Jährigen zugestürmt sein und diese mit einem Messer angegriffen und verletzt haben.