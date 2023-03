Auto rammt Treppe am U-Bahnhof Eberswalde Straße

Ein Mann ist mit seinem Auto in der Nacht zu Dienstag gegen die Treppen vom U-Bahnhof Eberswalder Straße gefahren. Der 21-Jährige und seine Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall Prellungen und ein Schleudertrauma und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie es weiter hieß. Seine 22 Jahre alte Beifahrerin blieb demnach unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann an der Kreuzung am U-Bahnhof von der Danziger Straße aus in die Pappelallee biegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto krachte den Polizeiangaben zufolge seitlich gegen den Treppenaufgang.