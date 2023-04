Fünf Menschen mussten in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Weißensee aus einem brennenden Haus gerettet werden. Das bestätigte die Feuerwehr dem rbb am Morgen. Demnach mussten auch ein Hund und eine Katze in Sicherheit gebracht werden.

In der Parkstraße seien Steck- und Drehleitern eingesetzt worden, hieß es weiter. Ein Bewohner sei unter Einsatz einer Fluchthaube aus dem Haus geleitet worden.

In dem vierstöckigen Haus waren den Angaben der Feuerwehr zufolge rund sechs Quadratmeter Gerümpel im Keller in Brand geraten. Die Berliner Polizei ermittelt nun zur Brandursache.