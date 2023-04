Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist in Berlin-Johannisthal ein Mann tödlich verletzt worden. Er wurde gegen Mitternacht am Sterndamm in Höhe Pietschkerstraße von einer Tram der Linie 60 erfasst, teilte ein Polizeisprecher dem rbb am Freitag mit.



Der Mann habe laut Polizei zuvor auf den Schienen gelegen; eine "Gefahrenbremsung" konnte das Unglück nicht mehr verhindern, hieß es weiter. Der Mann sei noch am Unfallort verstorben.

Der Tramfahrer kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Fahrgäste, die sich in der Tram befanden, wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.