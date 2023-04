Mit knapp 27.000 Fahrrädern sind in Berlin so viele gestohlen worden wie seit Jahren nicht mehr. Besonders häufig betroffen waren Bezirke im Innenstadtbereich. Die Aufklärung dieser Straftaten bleibt schwierig.

Die Zahlen zeigen dabei unterschiedliche Entwicklungen in den Bezirken. Während in Charlottenburg-Wilmersdorf (minus 423 Fälle), Friedrichshain-Kreuzberg (minus 736 Fälle) und Mitte (minus 329 Fälle) deutlich weniger Delikte gezählt wurden, stieg deren Zahl in Lichtenberg (plus 601 Fälle), Marzahn-Hellersdorf (plus 585 Fälle), Neukölln (plus 138 Fälle) sowie Treptow-Köpenick (plus 404 Fälle) deutlich an. In allen übrigen Bezirken blieben die Zahlen stabil.

Die wenigsten Kriminalitätsfälle zählte die Berliner Polizei in Bahnhöfen in Spandau (insgesamt 516 Fälle) und Steglitz-Zehlendorf (706). Am häufigsten kam es in Mitte (5.829 Fälle), Friedrichshain-Kreuzberg (3.632) und Neukölln (2.660) zu solchen Vorfällen.

Im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019 lagen die Kriminalitätszahlen in Berliner Bahnhöfen auch im vergangenen Jahr noch auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Im Jahr 2019 zählte die Polizei noch 31.777 kriminelle Vorkommnisse an U- und S-Bahnhöfen.