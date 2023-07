Am Sonntag wollen Fahrrad- und Umweltorganisationen gegen die Verkehrspolitik des schwarz-roten Senats in Berlin demonstrieren. Die Fahrraddemo richtet sich "gegen den Stopp aller neuen Radwege in Berlin durch die Verkehrssenatorin und ihre Verwaltung", wie es in einer Mitteilung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) heißt. Die Organisation hatte gemeinsam mit den Gruppen Fridays for Future und Changing Cities zum Protest aufgerufen.

Von der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg wollen die Demonstrierenden am Sonntag um 14:00 Uhr über Berlin-Lichtenberg zum Roten Rathaus fahren, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. "Wir fordern gemeinsam eine sichere und moderne Fahrradinfrastruktur in Berlin", heißt es in einem Aufruf der Gruppe "Respect Cyclists".