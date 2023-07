Nach mutmaßlichen sexuellen Übergriffen am Berliner Schlachtensee hat die Polizei vier Tatverdächtige ermittelt. Beamte hätten am Mittwoch Durchsuchungen bei den Beschuldigten in Schöneberg, Tempelhof und Zehlendorf durchgeführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni sollen am Schlachtensee in Zehlendorf den Erkenntnissen zufolge nicht nur eine, sondern mehrere junge Frauen vergewaltigt und sexuell belästigt worden sein.