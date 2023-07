Wetter am Wochenende - Hitze bis zu 35 Grad kommt nach Berlin und Brandenburg

Fr 07.07.23 | 12:39 Uhr

Wenn Hoch "Evi" auf Tief "Quentin" trifft, entsteht Hitze. Denn die beiden erzeugen so viel Druck, dass Luft aus Nordafrika bis in die Region gelangt. Am Sonntag sollen es bis zu 35 Grad werden. Dann kommt schwüles Wetter, anschließend die Abkühlung.

Berlin und Brandenburg stehen ein heißes und durchweg sonniges Wochenende bevor. "Die große Hitze kommt, aber sie bleibt nicht allzu lange", sagte ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin rbb|24 am Freitagmorgen. Durch Hoch "Evi", das aus Mitteleuropa in unsere Richtung wandert und Tief "Quentin", das vom Atlantik komme, bringe eine südlichen Höhenströmung vermehr heiße Luft aus Nordafrika, so der Meteorologe. "Das beginnt am Freitag mit moderaten 27 bis 30 Grad", sagte Vögtlin weiter.

Waldbrandgefahr bei Temperaturen von bis zu 35 Grad

Am Samstag sollen es dann 29 bis 32 Grad warm werden. "Der Höhepunkt der Hitze ist der Sonntag. Da sind bis zu 35 Grad möglich", sagt der Wetterexperte. Am heißesten werde es wahrscheinlich im Südwesten Brandenburgs – im westlichen Havelland, im Fläming und im Elbe-Elster-Kreis. Vögtlin verweist auf die Wärmebelastung. Insbesondere zwischen 14 und 18 Uhr solle man sich unbedingt schonen und sich auf keinen Fall zu lange in der Sonne aufhalten. Immerhin blieben die Nächte mit Temperaturen, die bis auf neun beziehungsweise elf Grad absinken könnte, vorerst recht angenehm. Erst in der Nacht zum Montag soll es deutlich wärmer werden. In Berlin könnte es bis zu 20 Grad warm bleiben. Wegen zuletzt ausgebliebener Niederschlägen steigt auch die Waldbrandgefahr [mluk.brandenburg.de]. Schon am Freitagmorgen liegt diese in drei Landkreisen (Teltow-Fläming, Elbe-Elster und Landkreis Dahme-Spree) bei Stufe 4 (hohe Gefahr). Alle anderen liegen noch bei "mittlere Gefahr" (Stufe 3).

Am Montag wird es schwül

Am Montag naht dann die Abkühlung in Form von Schauern und Gewittern. Wie stark diese ausfallen können, sei derzeit noch unklar. Die Temperaturen lägen dann bei etwa um die 30 Grad – allerdings würde sich das durch sich einstellende Schwüle nicht unbedingt angenehmer anfühlen. Auch der Dienstag, an dem die Temperaturen wieder leicht ansteigen könnten, bleibe schwül, aber weitgehend trocken. Die derzeitige Vorhersage für Mitttwoch – den letzten Schultag vor den Ferien in Berlin und Brandenburg – zeige leicht zurückgehende Temperaturen, die aber immer noch sommerlich blieben, so Meteorologe Vögtlin.

