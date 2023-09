Die große Hitze ist bald vorbei. Kräftige Gewitter, die teils auch mit Starkregen und Hagel einhergehen können, vertreiben voraussichtlich am Abend und in der Nacht zum Mittwoch vorläufig die Wärme aus Deutschland.

Den regionalen Schwerpunkt von Blitz, Donner und teils auch unwetterartigen Niederschlägen liege am Dienstagabend zwar im Westen von Deutschland, er reicht aber auch bis ins nordwestliche Brandenburg hinein, sagte Roland Vögtlin vom ARD-Wetterdienst gegenüber rbb|24. Starkregen könne mit bis zu 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit herunterkommen. Auch mit Hagelkörnern und Sturmböen mit bis zu 80 km/h (Windstärke 9) muss gerechnet werden.

Am Mittwoch herrsche dann in ganz Brandenburg eine erhöhte Gewitterneigung. Zwar sei es in der Niederlausitz anfangs noch trocken, jedoch zieht ein Regengebiet von Nordwesten kommend über Brandenburg hinweg. Dieses bringe gewittrige Schauer mit, die anfangs kräftiger ausfallen können. Am Mittwochnachmittag wird es dann von der Prignitz ausgehend trockener.