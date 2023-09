Nach dem Wasserrohrbruch am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg ist ab Montag (2. Oktober) eine Seite des Radwegs wieder frei. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe am Donnerstag mit. An der Kreuzung Suarez-/Schloßstraße seien die Trinkwasserleitungen erneuert worden. Radfahrer könnten den stadtauswärts führenden Radweg und die daneben liegende Fahrspur jetzt wieder nutzen.