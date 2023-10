Die Berliner Polizei registriert im Zusammenhang mit dem neu entflammten Nahost-Konflikt eine Zunahme von Davidstern-Schmierereien in der Stadt. Der "Judenstern" diente im Nationalsozialismus zur Kennzeichnung der jüdischen Bevölkerung und gilt in diesem Kontext daher bis heute als Zeichen der brutalen Verfolgung.



Zunächst wurde am Donnerstag eine solche Tat an einer Haustür in Prenzlauer Berg entdeckt, am Freitag wurden dann drei Davidsterne an Gebäuden in verschiedenen Ortsteilen entdeckt. Am Samstag wurden sieben Davidstern-Schmierereien gemeldet, wie die Polizei auf rbb-Anfrage mitteilte. Zahlen zu solchen Ereignissen am Sonntag und Montag liegen noch nicht vor. In allen Fällen ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz wegen des Verdachts der Volksverhetzung.



Der Statistik der Polizei zufolge sind mehrere Ortsteile von solchen Farbschmierereien betroffen: Moabit, Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg.