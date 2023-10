Turtle Berlin Dienstag, 31.10.2023 | 19:55 Uhr

So langsam wird es immer skurriler, ist da vorher eine Beschwerde eingegangen oder was? Wie kann man so etwas als "unberechtigte Plakatierung" empfinden, das verstehe ich nicht. Das war eine Litfaßsäule, was ist da sonst dran: Werbung?

".....ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pressegesetz sowie des Verdachts der Sachbeschädigung."

OMG, ich habe gerade wegen der Aktion am Bundeskanzleramt kommentiert und muss jetzt so etwas lesen? Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Einfach nur traurig.