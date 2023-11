Die Brandenburger Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier ruft gemeinsam mit Initiativen, Vereinen und weiteren Vertretern der Zivilgesellschaft zu einer sachlichen Debatte über Flucht und Migration auf. Sachargumente und Fakten in den aktuellen Debatten würden zunehmend an den Rand gedrängt, heißt es in einem am Mittwoch in Potsdam veröffentlichten Aufruf. Stattdessen würden "irreführende Behauptungen, populistische Vorschläge und eine zunehmend nach rechts driftende Rhetorik" den Diskurs bestimmen, heißt es.