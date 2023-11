Invasive Arten - Ist dieses Tier eine Gefahr oder eine Bereicherung für die Natur?

So 05.11.23 | 17:27 Uhr | Von Andreas Heins

Kamberkrebs, ursprünglich in Nordamerika beheimatet | Bild: dpa

Arten sterben aus, entstehen neu und wandern in andere Lebensräume. So ist das, seit es Leben auf der Erde gibt. Auch der Mensch bringt, absichtlich oder unabsichtlich, neue Arten in andere Regionen. Welche Folgen hat das? Von Andreas Heins

Der Krumme See bei Wichmannsdorf in der Uckermark war ein Paradies für den selten gewordenen Edelkrebs. Es wurde sogar überlegt, Exemplare zu entnehmen und sie in anderen Seen wieder anzusiedeln. Als aber 2015 nordamerikanische Kamberkrebse in den Reusen auftauchten, wurde schnell klar: Das ist das Ende für den Edelkrebs im Krummen See. Die wenigen Edelkrebse, die noch gefangen wurden, starben innerhalb kürzester Zeit. Somit ist eine der ehemals größten Krebspopulationen in Brandenburg quasi ausgelöscht. Der nordamerikanische Neuankömmling war nicht direkt daran schuld. Der Kamberkrebs brachte jedoch etwas mit – die Krebspest. Die Pilzerkrankung ist für einheimische Krebsarten tödlich, der Kamberkrebs und andere eingebürgerte amerikanische Krebsarten kommen hingegen relativ gut mit ihr zurecht.

So schädlich sind invasive Tiere und Pflanzen für heimische Populationen

Bild: dpa/Christoph Schmidt Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum)

Als Bienenweide wurde diese Pflanze im Gartenbau eingeführt. Das in den Pflanzenteilen enthaltene Gift führt in Verbindung mit Sonnenlicht zu Verbrennungen.



Bild: dpa/Patrick Pleul Götterbaum (Ailanthus altissima)

Als Zierpflanze wird dieser Baum in Deutschland seit 1780 kultiviert. Die zahlreichen Samen werden über Wind und Wasser verbreitet und gefährden Magerrasen und Trockenwälder.



Bild: dpa/A. Jagel Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii)

Die Wasserpflanze wurde aus Aquarien und Zierteichen verschleppt. Sie verdrängt einheimische Wasserpflanzen. Dichte Bestände verhindern die Wasserzirkulation und verringern zudem den Sauerstoffgehalt im Wasser.



Bild: dpa Kamberkrebs /Amerikanischer Flusskrebs (Faxonius limosus) und weitere

Einzelne Tiere sind aus Teichanlagen entkommen und besetzen natürliche Gewässer.Sie übertragen die Krebspest, eine Pilzerkrankung, die einheimische Amphibien befällt.



Bild: dpa/P. Schuetz Chinesische Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis)

Eingeführt im Ballastwasser großer Schiffe aus China. Die Spezies breitet sich seit 1912 ausgehend von der Nordsee flussaufwärts aus. Diese Krabbenart verbreitet ebenfalls die Krebspest.



Bild: dpa Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus)

Diese Fische wurden zunächst für Aquarien und Zierteiche importiert. Sie fressen Laich, Jungfische oder Amphibienlarven und verhalten sich agressiv gegenüber einheimischen Arten. Der Sonnenbarsch ist ein Wirt für gebietsfremde Parasiten.



Bild: dpa/A. Hartl Nutria (Myocastor coypus)

Einige Tiere wurden gezielt freigesetzt, um sich auf ehemaligen Tierfarmen nicht mehr um sie kümmern zu müssen. Sie fressen Ufer- und Unterwasserpflanzen und richten Schäden an Deichen an.



Bild: dpa/Britta Pedersen Waschbär ( Procyon lotor )

Diese "maskierten Räuber" wurden gezielt freigesetzt oder sind aus Pelztierfarmen ausgebrochen. Sie gefährden einheimische Amphibien, Schildkröten, Fledermäusen und braumbrütende Vögel.





Bild: dpa Bisam ( Ondatra zibethicus)

Einzelne Tiere wurde freigelassen oder sind aus Zuchtanlagen entkommen. Sie fressen Röhricht und Schwimmblattpflanzen und sind ein Zwischenwirt für den Fuchsbandwurm. Die Tiere können erhebliche Zerstörungen an Hochwasserschutzanlagen durch Grabetätigkeiten anrichten.



Bild: dpa/A. Schauhuber Buchstaben-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta)

Einige Exemplare sind aus privater Tierhaltung entkommen, andere wurden ausgesetzt. Für die stark gefährdete Europäischen Sumpfschildkröte ist sie eine Nahrungs- und Raumkonkurrenz und kann zudem Viruserkrankungen auf geschützte Wirbeltiere übertragen.



Bild: dpa/F. Hecker Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)

Sie kam mit Vogelfutter nach Deutschland. Die Pflanze hat ein starkes allergisches Potential.





Bild: dpa/Axel Heimken Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax)

Vermutlich unabsichtlich eingeschleppt durch Reisende oder Warenverkehr. Erste Exemplare wurden im Sommer 2023 in Berlin entdeckt. Weitere Bildergalerien: Zum Artikel: Play Pause Fullscreen























Nur ein kleiner Teil schädlich für Natur und Mensch

Eingeschleppte, fremde Tiere und Pflanzen sind nicht nur ein lokales Problem. Weltweit gelten mehr als 3.500 von ihnen als schädlich für die Umwelt oder den Menschen - entweder direkt als Überträger von Krankheiten oder indirekt durch Schäden für die Wirtschaft. Die meisten dieser Arten verursachen Schäden in Gebieten, in denen indigene Völker und andere Gemeinschaften in großer Abhängigkeit von der Natur leben. Auch Inseln sind stark von ihnen betroffen.

Aber nicht alle Arten, die neu bei uns ankommen, bereiten Probleme. In Deutschland entstehen die größten Verluste bei der heimischen Artenvielfalt durch den Verlust offener Landschaften und abwechslungsreicher Flächen. Nur ein kleiner Teil der eingeführten Arten hat negative Auswirkungen auf unsere Natur oder unser Wohlergehen. Diese werden als invasive Arten bezeichnet. Die EU-Kommission führt eine Liste. Aufgeführt sind auf dieser "Unionsliste" nur Arten, die potenziell oder nachweislich eine Gefährdung darstellen. Für die Arten auf dieser Liste gibt es offizielle Vorgaben für Maßnahmen und rechtliche Konsequenzen, wenn mit ihnen gehandelt wird oder sie weiterverbreitet werden.

Berlin - ein regionaler Hotspot für eingeführte Arten

Berlin ist ein regionaler Hotspot für eingeführte Arten. Durch Handel, Transport und Verkehr gibt es viele Möglichkeiten für blinde Passagiere – ein Problem, das alle großen Städte betrifft. Auf den ehemaligen Bahntrassen, wie beispielsweise dem Südgelände, finden sich einige mehr oder weniger exotische Tiere und vor allem Pflanzen. "Die meisten Neuankömmlinge in Berlin und Brandenburg sind aber völlig unproblematisch", sagt der Ökologe Ingo Kowarik. Er hat sich jahrelang mit der Problematik invasiver Arten beschäftigt und ist Mitbegründer des Netzwerks zu biologischen Invasionen in Europa – Neobiota.

dpa/James Gathany/CDC) Bezirksübergreifende Strategie - Lageso fordert strikteres Vorgehen gegen Tigermücke in Berlin Noch ist sie nicht weit verbreitet - wegen des Klimawandels könnte sich das jedoch schnell ändern: Die Tigermücke ist in Berlin längst heimisch geworden. Nun warnt das Lageso: Gegen das Insekt müssten stärkere Maßnahmen ergriffen werden. Von Kira Pieper

"Es gibt etwa zwei Handvoll Arten, bei denen man auf der Hut sein muss. Vor allem Pilze, die Baumkrankheiten verursachen oder einige Insekten. Letztendlich ist auch das Coronavirus eine invasive Art. Bei den meisten muss man erstmal nichts tun, sondern, besonders in den Städten, nur beobachten."

Ein Beispiel - der chinesische Götterbaum

Ein Beispiel ist der chinesische Götterbaum, der seit 1780 als Zierpflanze in Deutschland kultiviert wird. Er steht auf der europäischen Liste der gefährlichen invasiven Arten, da er in warmen Gebieten andere seltene Arten verdrängen kann. Seine Samen verbreiten sich leicht über Wind und Wasser und er ist sehr trockenresistent. Das macht ihn zur Gefahr für gefährdete trockene Ökosysteme wie Magerrasen (nährstoffarmes Grünland). Halten sich die Vorkommen außerhalb Berlins noch in Grenzen, so könnte er sich im Zuge steigender Temperaturen weiter ausbreiten.

INFOBOX Invasive Arten sind Pflanzen und Tiere, die ins Freiland gelangt sind und sich dort ohne weitere menschliche Unterstützung fortpflanzen und vermehren. Gartenpflanzen zählen nicht dazu. Arten sind invasiv, wenn sie sich zum einen aggressiv vermehren und dabei das Vorkommen oder den Lebensraum heimischer Arten gefährden. Sie können Krankheiten einschleppen, gegen die sie selber immun sind, heimische Arten jedoch nicht. In Berlin und Brandenburg gibt es derzeit jeweils 18 invasive Arten, deutschlandweit mindestens 46.

Die Tigermücke und die kürzlich in Berlin neu entdeckte Asiatische Hornisse hält Ingo Kowarik zurzeit aber für harmlos. Die Übertragung des Denguefiebers und des West-Nil-Virus durch die Tigermücke wurde zumindest in Deutschland nicht nachgewiesen, auch hat die Mücke einen Lebensraum erobert, der bisher nicht von einheimischen Mücken besiedelt war. Die Mücke brütet in Wasseransammlungen, die einheimischen Arten viel zu klein sind.

Die Asiatische Hornisse unterscheidet sich in ihrem Verhalten nicht wesentlich von dem ihrer stark geschützten einheimischen Verwandten. Die Angst vor der Bienenkillerin beruht zumeist auf einer Verwechselung mit der Asiatischen Riesenhornisse, die in den USA große Verluste in der Imkerei verursacht. Auch der NABU sieht "voraussichtlich keine Bedrohung für die einheimische Imkerei".

Einerseits haben wir Verantwortung für unsere alte Natur, […] andererseits leben wir in einer Zeit des Wandels. Wir brauchen auch neue Arten […] in Zeiten sich ändernder Umweltbedingungen. Ingo Kowarik, Ökologe

Trotzdem gilt auch hier: "Man muss beobachten, wo solche Arten Probleme machen, in Naturschutzgebiete einwandern und dann gezielt eingreifen", so Ingo Kowarik. Manche neu eingeführten Arten haben auch positive Eigenschaften. So sind Robinien und Götterbäume tolerant gegenüber Hitze und Trockenheit und eine attraktive Futterquelle für Insekten wie Honigbienen. Das mache sie nützlich in den Zeiten des Klimawandels, aber auch problematisch, wenn sie in wertvolle Trockenbiotope wie Magerrasen oder die Oderhänge einwachsen. "Man muss beide Aspekte im Auge behalten. Einerseits haben wir Verantwortung für unsere alte Natur, die Wälder, Moore, die alte Kulturlandschaft, andererseits leben wir in einer Zeit des Wandels. Wir brauchen auch neue Arten, um fit zu bleiben in Zeiten sich ändernder Umweltbedingungen."

rbb "Klima 2050" in Berlin und Brandenburg - Forscher wollen heimische Rotbuchen retten Rotbuchen bringen im Sommer Abkühlung und leiten viel Regenwasser in den Boden. Die Bäume leidern in der Region aber mehr und mehr unter der Trockenheit. Rotbuchen vom Ätna oder aus Polen sollen den Bestand retten. Experimente laufen. Von Maren Schibilsky

Besser keine fremden Arten in die Natur entlassen

Hat sich erstmal eine neue Art fest etabliert, dann ist es fast unmöglich sie wieder loszuwerden. Besonders der Nutzen großangelegter Aktionen mit Tierfallen oder das großflächige Ausbringen von Pestiziden oder Herbiziden ist umstritten. Es besteht immer die Gefahr, dass diesen Maßnahmen auch einheimische - eventuell gefährdete - Arten zum Opfer fallen. So bleibt meist nur die Prävention: Keine fremden Arten in die Natur entlassen und erste Vorkommen solcher, die sich in anderen Regionen bereits als problematisch erwiesen haben, bekämpfen.

Oft werden Tiere auch bewusst ausgesetzt, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder aus falsch verstandener Tierliebe. So sind wohl die Kamberkrebse in den Krummen See gelangt. Auch der Ochsenfrosch wurde zuerst ausgesetzt und bedroht jetzt einheimische Amphibien, Vögel und Kleinsäuger. Gartenabfälle werden im Wald, am Wegesrand und an Ufern entsorgt. Besonders an Flussläufen ist es problematisch, fremde Arten freizulassen. Das Wasser kann die fremden Arten über eine große Fläche verbreiten. Ingo Kowarik appelliert: "Das geschieht manchmal mit dem positiven Gefühl, ich möchte jetzt keine Lebewesen entsorgen, ich gebe ihnen noch eine Chance, vielleicht bereichere ich damit die Natur. Aber damit kann man Schlimmes anrichten, das sollte man unterlassen und auch jeden, den man dabei beobachtet darüber aufklären".